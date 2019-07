5G da Vodafone no Reino Unido fornecido pela Ericsson

Depois de se saber que o 5G da Vodafone em Espanha será fornecido pela chinesa Huawei, a sueca Ericsson anunciou que fará a activação da quinta geração móvel no, Reino Unido, para a Vodafone, segundo o anunciado na terça-feira, 9 de julho, em Londres, com uma demonstração virtual da nova tecnologia.

“Em Londres, a Ericsson irá fornecer uma cobertura de 5G abrangente potenciada pelo portefólio mais recente de sistema de rádio da Ericsson”, lê-se no comunicado da Ericsson.

Além do fornecimento do 5G no Reino Unido, o presidente da Ericsson para a Europa e América do Sul, Arun Bansal, afirmou: “Paralelamente, iremos também trabalhar em estreita colaboração com a Vodafone para aCtivar o roaming de 5G no Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália nas próximas semanas, acompanhando a implementação do 5G na Europa”.

A tecnológica sueca fez saber que a funcionalidade e dinâmica de partilha de espectro do sistema de rádio da Ericsson também permitirá que a Vodafone ative o 5G numa área alargada por meio da possibilidade de introduzir rapidamente a quinta geração móvel, “alavancando o espetro de 4G na infraestrutura de sistema de rádio da Ericsson existente”.

Segundo o director de tecnologia da Vodafone UK, Scott Petty, trata-se do maior “investimento” da telecom na capital de Inglaterra. “Estamos a ligar o 5G em sete cidades do Reino Unido, incluindo Londres”.

De acordo com as conclusões um relatório da Ericsson sobre as potencialidades do 5G, também divulgado na terça-feira, “o acesso à conectividade 5G é muito aguardado pelos consumidores do Reino Unido, que esperam usar 10 a 12 vezes mais dados móveis, em média, em novos dispositivos 5G”.

“O lançamento do 5G da Vodafone no Reino Unido será bem recebido por quatro em cada dez assinantes identificados pela pesquisa que enfrentam problemas causados pelo congestionamento da rede em áreas urbanas densas e cheias de gente”, conclui também o relatório.