40% da população com dificuldade de entrada ao mercado de capitais

Mais de 40% da população tem dificuldade de acesso ao mercado de capitais para o investimento a nível individual, corporativo ou institucional, avançou o CEO da LWEI MANSAMUSA BROKERS, Assis da Paixão.

Assis da Paixão falava durante o II ciclo de webinars realizado esta quinta-feira pela MG ADVOGADOS, centrado no Sistema Financeiro Angolano e as Empresas, cujo tema em analise foi “Desenvolvimento, Credibilidade e Inovação” que contou na abertura a PCA da CMC, Maria Uini Baptista.

O CEO apontou como razões de base para a fraca adesão ao mercado a falta de informação e complexidade processual no acesso ao produto investimento, a escassez de agentes de intermediação activos a apoiar os investidores no acesso ao mercado e por último as jornadas de investimento altamente manuais e pouco digitais.

Apontou que a solução para esta situação passa pela desmitificação do processo de entrada no mercado de capitais por via de jornadas simplificadas, o apoio dedicado e personalizado para a busca e execução das melhores oportunidades de investimento no mercado de capitais e por fim jornadas de investimento 100% digitais focados na experiência do utilizador.