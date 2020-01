2020 deverá ser o quarto ano consecutivo de recessão para Angola, prevê EIU As perspectivas de crescimento económico do País mantêm-se pouco animadoras, sendo de prever que 2020 venha a ser o quarto ano consecutivo de recessão, consequência da evolução registada no sector petrolífero, afirmam os analistas da Economist Intelligence Unit (EIU) no seu mais recente relatório sobre o país.