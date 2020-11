10 Startups nacionais na competição final Seedstars World Luanda 2020

Trata-se de empresas tecnológicas selecionadas das noventa que operam no ecossistema, para se habilitarem à competição final e ao título de vencedor local, garantindo o passe para a competição Regional, e desta, lutar por uma vaga na Grande Final Global, com o prémio avaliado em 500 mil USD em investimento de capital.

Segundo Lorraine Davis, gerente de Comunidade e Eventos na África na Seedstars, são encorajados a ver o espírito resiliente dos empreendedores, apesar de estarem no meio de uma pandemia global.

“Estamos muito entusiasmados para ver quem será o vencedor do Seedstars Luanda 2020 depois de receber mais de 90 candidaturas de startups interessantes no ecossistema, referiu a responsável.

Numa nota que o Mercado teve acesso, a organização do certame refere que as startups seleccionadas, para além de acesso aos conteúdos por via Plataforma Seedstars Academy, terão acesso à rede de Mentores Seedstars Online e beneficiarão ainda de um bootcamp virtual com o objectivo de melhor prepará-las e aumentar as chances para conquistarem uma vaga no evento global, aplicável apenas para o vencedor local, que representará Angola, no evento Regional.

Para Joel Epalanga, Co-fundador e director-geral na KiandaHub, “como organizadores locais e embaixadores da Seedstars, a KiandaHub está empenhada em apoiar, identificar e colocar os holofotes necessários às nossas estrelas descobertas todos os anos, e isto está 100% alinhado à nossa missão de potenciar o crescimento sustentável das startups”.

Eunice de Carvalho, directora -geral adjunta para os Assuntos Corporativos da UNITEL salienta que aquela empresa enquanto motor do ecossistema de inovação e tecnologia, olha para o Seedstars como um player fundamental para o desenvolvimento e reforço do ecossistema do empreendedorismo angolano. Este evento, segundo os seus promotores é uma plataforma de disseminação de conteúdo nacional e incubação como uma forma de refinamento.

“Este ano contamos alargar o âmbito da colaboração, trabalhando mais directamente com as startups vencedoras, através do Disruption Lab, o primeiro laboratório de inovação digital em Angola”, informou Leyda Pinho.

Leyda Pinho reafirma o apoio à incubadora de onde emergem startups com projectos e talento que todos os anos colocam o nome de Angola no mapa de África e do mundo, através dos eventos subsequentes Regional e Global.

A pesar da pandemia da COVID-19, Joel Epalanga, não deixou de manifestar entusiasmo com o crescimento do nosso ecossistema e mostrou-se confiante para testemunhar o potencial das novas startups.