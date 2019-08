“Uma decisão empresarial errada pode ser evitada, caso se faça pesquisa”

Qual o aspecto que vos causou maior surpresa?

Sendo a primeira vez que a MIRA realiza o Survey MIRA Seguros, foi com alguma surpresa que verificámos a percentagem de clientes que algumas seguradoras têm conseguido conquistar.

Provavelmente devido a estratégias de proximidade, optando por estar perto do cliente, com balcões em espaços comerciais, supermercados, shoppings, agências móveis. São factores que podem ter contribuído para os resultados obtidos. Não podemos garantir que os inquiridos que afirmaram ter seguro o tivessem pago na altura da entrevista. Temos consciência que muitos clientes adiam o pagamento vários meses. Esse facto não conseguimos controlar, mas estes resultados são dados indicativos de tendências e devem ser analisados à luz do mercado, nunca esquecendo que são o resultado do conjunto de respostas que obtivemos junto dos inquiridos.

Que dificuldades neste inquérito?

Não encontrámos dificuldades diferentes do habitual. Foi o primeiro MIRA Seguros e temos intenção de realizar este estudo anualmente. É possível que em 2020 se façam alguns ajustamentos ao questionário, para afinar e aprofundar alguns pontos e tornar o estudo ainda mais completo. Em geral, podemos dizer que os inquiridos - angolanos - estão abertos a responder aos surveys, a percentagem de recusas é inferior à registada noutrospaíses. O mercado ainda não está saturado de surveys e o consumidor sente, na maioria das vezes, satisfação por contribuir e dar a sua opinião.

Que outros estudos têm vindo a realizar?

Nestes últimos três anos, temos lançado vários surveys sectoriais, como o MIRA ISB (Banca), o MIRA Televisão (Audiências), o MIRA Rádio, o MIRA Internet. A nossa opção tem sido apostar em surveys específicos por sector,

para poder oferecer estudos mais completos e profundos aos nossos clientes.

Que estudos pensam fazer no curto e médio prazo?

Temos em análise a possibilidade de lançar novos estudos regulares. Neste momento já temos seus estudos regulares, por nós realizados. Além dos que referi, ainda temos o survey MIRA PCA – Perfil do Consumidor Angolano, que permite caracterizar as famílias e lares angolanos e dar a conhecer alguns hábitos e comportamentos de consumo.

A aposta em novos estudos depende muito do interesse de potenciais clientes. Há sectores que considero ainda estarem por explorar, mas prefiro abster-me de dar mais detalhes. Daremos a conhecer quando já tivermos um novo estudo em carteira. Tem sido a nossa opção: primeiro fazer e depois apresentar ao mercado.

Este é um mercado muito concorrencial?

Posso dizer que sim, mas se as empresas optarem por auscultar o consumidor e sustentarem a tomada de decisão em informação válida e isenta, haverá espaço para vários players. O problema é que, muitas vezes, as empresas optam por não investir em pesquisa e tomam decisões com base na intuição, o ‘achómetro’, correndo o risco de decidir de forma menos assertiva, o que pode implicar gastos significativos e desnecessários. Uma decisão errada pode ser evitada, caso se faça pesquisa e se avalie os prós e os contras com base em dados recolhidos de forma isenta.

Hoje estamos a passar uma fase em que o consumidor tem pouco dinheiro, as empresas sentem na pele a perda de poder de compra do consumidor e procuram soluções para conquistar novos clientes e disputar uma fatia maior do ‘bolso’ dos clientes. Por isso, a necessidade de pesquisa ainda é maior: é importante fazer as opções certas.

Felizmente já temos decisores que recorrem a empresas de market research antes de tomarem decisões importantes.

Como se diferenciam da concorrência?

Temos alguns pontos que nos diferenciam. Como referi, a nossa opção foi fazer surveys por temas, para oferecer informação mais profunda sobre cada um deles Apostamos também na recolha de informação em várias províncias e realizamos grande parte dos inquéritos via mobile.

No fundo, é tirar partido do facto de o telemóvel ser transversal a todos os estratos. É uma plataforma de acesso a todos indivíduos e é importante aproveitá-la para contactar o consumidor. Na Europa proliferam os estudos online, mas cá ainda é cedo para utilizar essa metodologia de recolha de informação. A penetração da internet ainda é baixa e a literacia também dificulta a aplicação de questionário por esta via.

Que formação é dada aos vossos técnicos, quer na fase de recolha de dados, quer de tratamento?

Temos uma equipa estável e bastante treinada. Os nossos entrevistadores recebem formação específica e sabem a importância do rigor na recolha de informação, garantindo que seja verídica e bem registada. Hoje todos os questionários são informatizados - quer os aplicados via mobile, quer os presenciais, aplicados com o auxilio de um tablet, o que nos permite fazer o cruzamento de respostas e despistar e evitar erros na recolha. Temos uma equipa jovem, acompanhada por profissionais com muitos anos de experiência quer no mercado angolano, quer no tratamento da informação.

Para qualquer empresa de pesquisa, a qualidade da informação produzida é primordial para conquistar e manter clientes, e isso consegue-se com muito esforço e empenho de toda a equipa - entrevistadores, supervisores, auditores e técnicos de pesquisa. Há regras e procedimentos que devem ser cumpridos. Seguindo as normas, com profissionalismo, os resultados aparecem. Mas é assim com a pesquisa e com os outros negócios. O nosso é descobrir insights que permitam aos nossos clientes tomar decisões mais assertivas. A MIRA tem uma equipa capacitada para encontrar esses insights.