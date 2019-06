Trump levanta bloqueio comercial à Huawei

O anuncio foi feito, este sábado, por Donald Trump no final de uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, marcada para revolver a guerra comercial que envolve os dois países desde o ano passado.

A Casa Branca vai permitir que as empresas norte-americanas vendam produtos à gigante chinesa das telecomunicações Huawei.

“Acordámos que as empresas norte-americanas podem vender produtos para a Huawei”, disse Trump, à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, em que estão reunidos os líderes das maiores economias mundiais.