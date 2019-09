TAAG não está a venda à Qatar Airways

O Ministério dos Transportes desmentiu hoje informações segundo as quais o governo está a negociar com a Qatar Airways a venda da TAAG. Em comunicado, o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do referido ministério desmente a informação de que o Governo, por via do ministro dos Transportes, Ricardo D’Abreu, e quadros seniores do sector dos Transportes, têm estado a negociar com os accionistas da companhia aérea do Qatar.

Segundo o comunicado, o ministério reconhece os créditos e virtudes da Qatar Airways para parceiro da TAAG nos domínios da formação e capacitação técnica de excelência para que a visão e estratégia gizadas para a TAAG atinjam seus objectivos de apoio ao crescimento e desenvolvimento económico do País.

Por esta razão, foi assinado um Acordo Bilateral de Serviços Aéreos entre os dois estados, em Fevereiro último, em Doha, para a exploração da rota Luanda-Doha e vice versa, em code share com a TAAG. O voo inaugural da Qatar Airways para Luanda acontece a 29 de Março de 2020, anunciou neste domingo, em Doha, o ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu.

“É do conhecimento público que a TAAG integra o grupo de empresas nacionais inseridas no Programa de Privatizações, cujos trâmites e condições receberam o visto do Conselho de Ministros de Angola e a chancela do Presidente da República.”, diz o comunicado.

O programa de reestruturação e modernização da TAAG em curso, é condição necessária para o êxito do processo de privatização da companhia de bandeira nacional, constituindo-se neste momento numa das principais prioridades do ministério da tutela e do conselho de administração da TAAG, diz ainda o comunicado.

Recorda-se que o titular da pasta dos Transportes integra a comitiva presidencial que no Qatar assinou acordos bilaterais nos domínios da marinha mercante, portos e actividades conexas.