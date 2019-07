Startup Weekend Luanda de 19 a 21 de Julho

Mais um evento internacional de startups, Startup Weekend, chega ao País. De 19 a 21 do corrente mês Luanda acolhe o certame que congrega uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto com a missão de inspirar, educar e dar suporte a indivíduos, equipas e comunidades.

“O evento é uma experiência única onde empreendedores e aspirantes a empreendedores trabalham nas suas ideias. Durante os três dias do evento, os participantes expõem as suas ideias, validam, constroem o modelo de negócio, desenvolvem um protótipo e realizam no final um apresentação para um júri e uma audiência maior”, informa a organização.