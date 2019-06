Standard Bank prevê crescimento de 1,5% para Angola em 2020

O Standard Bank de Angola prevê uma contracção do PIB de 0.7% este ano e um crescimento de 1.5% em 2020. “Observamos uma melhoria da liquidez em moeda externa no mercado cambial que se traduz numa menor depreciação da moeda comparado ao ano passado. A agilidade do governo em ajustar o Orçamento Geral do Estado para uma expectativa de redução da receita petrolífera contribui para os esforços de consolidação fiscal e para dar credibilidade aos actuais programas de reformas económicas”, lê-se na nota enviada ao Mercado.

Segundo o banco, em comunicado, o conjunto de reformas e políticas macro-económicas que o Executivo tem estado a implementar desde o início de 2018 têm potencial para estabilizar a economia e restaurar o crescimento económico a partir de 2020, mas os riscos permanecem e os objectivos de diversificação da economia só se podem materializar a prazo, mas as reformas são urgentes.

“Acreditamos que o país está a dar passos firmes para retomar a actividade económica, mas a economia continua negativamente afectada pela recessão no sector petrolífero que impacta negativamente o resto da economia”, reforça a instituição financeira.