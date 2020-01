Sérgio Santos: “Temos uma equipa pragmática e próxima dos empresários”

Que ilações pôde tirar deste encontro com os empresários?

A primeira conclusão é que os empresários, ao fim de algum período de crise, ainda apresentam uma vontade de fazer negócios. Portanto, não perderam a fé, há uma grande resiliência dos empresários e acreditam no projecto do Governo.

Temos agora é que dar respostas, porque também apresentam um certo cansaço, relativamente às tarefas que já foram discutidas e não foram ainda implementadas, e aqui falo, nomeadamente do tema do IVA, cujas as discussões levaram a alguns compromissos que ainda não foram implementados.

Temos que materializar, mas também o tema do crédito, cujos desfechos para que se possa efectivamente começar a ter acesso, ainda não se materializou, mas ainda temos algum período de graça.

A nível do Ministério da Economia e Planeamento, e porque procuramos tentar perceber quanto tempo nós temos e como vamos trabalhar com os empresários, sei que nesta perspectiva podemos concluir que temos muito pouco tempo, temos de trazer resultados e as empresas também estão disponíveis para trabalharem connosco.

A grande preocupação dos empresários agora é se essas preocupações realmente vão se traduzir em soluções, o Sr. Ministro garante que haverá soluções que nesse pouco tempo se referiu?

Nós garantimos trabalho, todo o resto não podemos garantir. Garantimos que temos uma equipa empenhada que vai procurar fazer coisas pragmáticas e, para isso, vai estar muito próxima dos empresários, porque eles é que estão no dia-adia.

Agora, que os resultados podem acontecer de facto, é possível, não podemos garantir, mas é possível que aconteça.

Mas de tudo que ouviu, que medidas imediatas é que entende que deveriam ser tomadas, a questão do IVA como já se referiu, que outras questões deveriam merecer uma solução imediata?

Primeiro, daquilo que ouvimos, vamos ter que realizar encontros sectoriais com cada um dos sectores, porque são vários: turismo, pescas, agricultura, indústria, entre outros e com a ajuda dos nossos colegas ministros que tutelam estas pastas, que se ocupam do desenvolvimento dessas actividades, encontramos soluções concretas para os problemas que existem.

Portanto, sempre em colaboração com os ministros das pastas de cada sector, os empresários pedem para fazermos coisas práticas, como por exemplo no domínio do crédito. Por exemplo, temos crédito para aquele que quer o seu tractor e para aquele que quer o seu pequeno equipamento.

Portanto, nós queremos que , agora com essa nova perspectiva do ministério sob nossa tutela, podemos trabalhar nesse sentido. É o que vamos fazer imediatamente, trabalhar nas próximas semanas com cada um dos sectores e equacionar os problemas que existem e aquilo que for possível fazer trazer os resultados já.

No encontro, falava sobre o crédito disponível e a percentagem que já foi concedida, poderia entrar em mais detalhes?

Sim, vamos trabalhar com os bancos, com a coordenação do Banco Nacional de Angola ainda essa sexta-feirac(hoje) e vamos ver com as instituições financeiras qual é o gau do compromisso que têm em termos de perspectiva para crédito para o ano 2020.

No ano passado tínhamos 141 mil milhões Kz, este ano pretendemos renovar essa disponibilidade que ainda não foi totalmente utilizada e estamos à espera de, com este apoio financeiro, as instituições financeiras poderem ajudar projectos concretos.

No fim do dia, vai ser um problema de casamento entre a economia real e o sector financeiro e nós vamos estar aqui no meio para viabilizar esse casamento, alocando os recursos financeiros para que estes projectos, aquelas necessidades dos empresários que vamos recensear por sectores e que possam trazer resultados práticos amanhã e já! Portanto, sexta-feira temos esse encontro com a banca, com o governador Banco Nacional de Angola e logo de seguida temos encontro com os sectores e vamos procurar, de acordo com o que está definido no Prodesi, os 54 produtos, encontrar os projectos, os promotores dos projectos e, se for necessário, ajudar a estruturá-los e vamos fazer casar com as disponibilidades dos recursos da banca. Isso temos de fazer já e de forma muito rápida e muito pragmática.

É desta vez que teremos diversificação da economia?

A diversificação da economia é um processo que vai durar algum tempo para ser alcançada, porque ainda temos os 96% das nossa exportações dominadas pelo petróleo e não é tão cedo que esse quadro vai alterar. O que nós estamos a procurar, de facto, é que a economia não petrolífera consiga sustentar o crescimento da economia como um todo, porque sabemos que a contracção do petróleo ou a estagnação do crescimento do petróleo vai durar algum tempo, então vai durar também algum tempo um processo de crescimento do sector não petrolífero.

O que queremos é que esse crescimento agora, mesmo não significando diversificação da economia, possa compensar a contracção do sector petrolífero. Angola só tem um período de recessão tão longo por causa do petróleo. É o petróleo que provoca a contracção da economia, não é que a economia não esteja a crescer, a regressão do petróleo é que está a arrastar a nossa economia para baixo, então tem que haver um movimento de compensação muito forte do sector não petrolífero, isso é que nós vamos tentar fazer. Portanto, em termos de diversificação da economia vai ser um processo ainda muito demorado.