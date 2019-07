O Banco Nacional de Angola realizará amanhã, dia 25, às 8h00, no auditório Saydi Mingas do Museu da Moeda, uma Conferência denominada “Segurança Cibernética para o Sistema Financeiro Angolano”.

A Conferência sobre “Segurança Cibernética para o Sistema Financeiro Angolano”, é a sétima do Ciclo Anual de conferências do Banco Nacional de Angola, tendo iniciado em Janeiro com o tema o “Financiamento ao Sector Privado”.