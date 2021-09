Seguradora Sanlam pretende vender parte dos seus negócios

A Seguradora Sanlam Ltd da África do Sul (SLMJ.J) deverá vender parte dos seus negócios no Reino Unido para a firma de investimentos Oaktree Capital Management por 191,37 milhões USD, disse a empresa nesta Segunda-feira, e canalizará o capital para mercados emergentes.

Segundo o acordo, a Sanlam UK, uma parte da Sanlam, deverá vender a sua participação de 100% na Sanlam Private Investments (UK) Holdings Limited e na Sanlam Wealth Planning Holdings UK Limited e suas subsidiárias, disse a empresa em comunicado.

A mudança ajudará a Sanlam a “simplificar as suas operações no Reino Unido e realocar o capital para a África e outros mercados emergentes seleccionados”.

A transacção deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2022, disse a seguradora.