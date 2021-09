Sector de serviços alemão impulsiona o crescimento

A actividade no sector de serviços da Alemanha cresceu por um ritmo forte em Agosto, embora um pouco mais fraca do que no mês anterior, já que os negócios que foram atingidos por bloqueios por coronavírus atenderam à demanda reprimida, mostrou uma pesquisa na Sexta-feira.

De acordo com a Reuters, o índice final de serviços PMI da IHS Markit descobriu que a actividade no sector havia caído ligeiramente para 60,8 de 61,8 em Julho. A leitura também foi inferior a um valor de flash de 61,5.

O índice PMI composto, que compreende os sectores de serviços e manufactura, caiu para 60,0 de 62,4 em Julho, reflectindo a recuperação contínua do sector de manufactura. A leitura foi inferior a um valor instantâneo de 60,6.

“O sector de serviços acompanhou o desempenho recorde de Julho com outro aumento acentuado na actividade de negócios em Agosto e tomou o manto da manufactura como o principal impulsionador do crescimento”, disse Phil Smith, director Associado de Economia da IHS Markit. “Embora a taxa de expansão em uma base mensal pareça ter passado de seu pico, o cenário já está armado para um forte crescimento no terceiro trimestre, mesmo que víssemos uma nova perda de ímpeto em Setembro”.

“A variante Delta é um risco para a demanda do sector de serviços no curto prazo”, acrescentou. “Mas olhando para o futuro, as empresas continuam optimistas de que as condições terão melhorado no próximo ano, com muitos ainda esperando pelo fim da pandemia e uma recuperação associada na actividade de viagens.”

Esse optimismo se reflectiu em um ritmo acelerado de criação de empregos, mostrou a pesquisa.