Relatório dos petróleos destaca a valorização das ramas angolanas

Um dos destaques do primeiro relatório sobre a indústria petrolífera angolana lançado nesta quinta-feira, em Luanda, pela PetroAngola, tem que ver com uma análise integrada sobre os preços e valorização das ramas angolanas em comparação aos demais benchmarks do crude a nível internacional.

O reporte analisa o mercado petrolífero nacional e internacional durante o primeiro semestre de 2019 e apresenta previsões para o resto do ano.

Os factos reportados se referem aos principais acontecimentos da indústria petrolífera nacional, como a entrada em funcionamento da ANPG, produção e exportação petrolífera angolana.

Em relação ao quadrante internacional, o documento faz um enquadramento dos factores geopolíticos a volta da indústria energética e o seu impacto nos preços do petróleo.

O reporte também avalia as implicações dos cortes de produção da OPEP e do aumento da produção de petróleo de xisto na dinâmica entre a demanda/oferta de petróleo no mercado.

As energias renováveis também estão incluídas neste relatório, com uma apresentação futurística como fonte limpa de fornecimento de energia, tendo em conta a necessidade da implementação de fontes de energias alternativas e amigas do ambiente.

A PetroAngola é uma companhia especializada e provedora de informação sobre Petróleo & Gás e Energias Renováveis, detentora do primeiro website angolano voltado a indústria energética, criada com objectivo de assessorar o ensino de petróleo & gás em Angola e a promoção do conteúdo local.