Rede Ferroviária Nacional. Uma mudança no Sistema de Transportes

A convite da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transporte (ADERSIT), nas vésperas da celebração do 44º aniversário da Independência Nacional, o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas d´Abreu esboçou num artigo de opinião as linhas gerais do futuro desenvolvimento das Infraestruturas de Transportes no sector nacional.