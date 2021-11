Receitas diamantíferas totalizam 61,90 mil milhões Kz até Outubro

O sector diamantífero nacional arrecadou cerca de 61,90 mil milhões Kz de receitas de Janeiro a Outubro, contra os 29,96 mil milhões Kz arrecadados no mesmo período de 2020, mais 31,95 mil milhões Kz, o que representa um crescimento de 107% face ao período homólogo, segundo cálculos do Mercado com base nos dados do Ministério das Finanças.

Em Outubro, o País registou uma queda mensal na ordem dos 10% face ao mês de Setembro, em relação ao mesmo período de 2020 verificou-se igualmente uma redução de cerca de 0,43%. Os números apontam que em Outubro de 2021 a receita cifrou-se em 5,76 mil milhões Kz, e no mesmo período em 2020 em 5,79 mil milhões Kz. Os dados indicam que a queda mensal das receitas foi influenciada pelas quantidades produzidas em Outubro, quando cairam para 549 mil quilates, diante dos 1,05 milhões de quilates de Setembro.

Ainda no mês passado, o preço praticado foi de 352,78 USD, o Valor de compra situou-se em 128,75 milhões USD, o Imposto industrial em 1,92 mil milhões Kz e o Royalty em 3,84 mil milhões.

Em Janeiro, Angola arrecadou aproximadamente 10,16 mil milhões Kz, contra os 6,39 mil milhões Kz de Janeiro de 2020, depois de Julho, Janeiro foi o mês em que se registou o nível mais alto de receitas. No mês seguinte a receita caiu para 1,17 mil milhões Kz, registada como a menor arrecadação mensal até ao momento.

Julho foi o mês com maior registo de receitas, com uma produção de mais de 1,19 milhões de quilates. No concerne ao Imposto industrial, os dados do Ministério das Finanças revelam que total de receitas deste ano atingiram os 20,67 mil milhões Kz até Outubro, contra os 9,99 mil milhões registados entre Janeiro e Outubro do ano passado, o que representa um aumento de 107%.

Diamantes cumprem metas do PDN 2018-2022

O País detém das maiores reservas mundiais de diamantes, posição que a coloca como num contra ciclo em relação aos demais países produtores que, neste momento, estão a encerrar empresas e projectos.

Angola alcançou, até final de Outubro deste ano, 72,1% da meta prevista no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022), ao concretizar uma produção de 6,5 milhões de quilates dos pouco mais de 9,2 milhões estimados, informou o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, aquando da abertura da Conferência Internacional de Diamantes, com o lema “Angola destino para o Investimento Sustentável na Indústria de Diamantes”, na Lunda Sul.

Segundo o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o diamante como segunda fonte actual de divisas e exportação do País, é um bem necessário e essencial para a recuperação económica e desenvolvimento, quer como factor de empregabilidade quer como receitas fiscais.

Da parte do executivo garantiu, Diamantino Azevedo, é assegurado todo apoio institucional traduzido na desburocratização de actos, mas também na lisura e transparência de acções.

Perspectivas do sector

O pólo diamantífero de Saurimo será inaugurado em 18 meses e terá uma parte administrativa, agências bancárias, instalações tributárias (AGT), restaurante, loja de conveniência, um centro de conferências para 300 pessoas, e centro médico, avançou o Ministério do sector.

Pode ainda possuir uma galeria para exposição sobre a indústria de diamantes e um espaço para os artesãos venderem as suas esculturas.

Tem espaço concebido para 26 fábricas (das quais 5 estão construídas); terá uma escola de lapidação (escola-fábrica pertença da SODIAM); possui uma central de energia térmica e solar (devendo fornecer energia a um condomínio de antigos combatentes e a um lar da terceira idade) e uma escola de excelência pertença da ENDIAMA. Na primeira fase serão criados mais de 2000 empregos.

Para além de formar avaliadores e lapidadores de diamantes, o centro de formação terá outros cursos como carpintaria, serralharia, electricidade, para dar suporte às outras áreas de actividade económica desta região.