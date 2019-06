Quem é António André Lopes, o novo “homem forte” do BPC

António André Lopes é figura muito conhecida nas finanças em Angola. Economista de formação actuou nas áreas de contabilidade e auditoria, tem um vasto currículo no sector bancário e entrou em 2000 na Assembleia Nacional como deputado do MPLA.

Na lista dos vários cargos que ocupou destacam-se o de presidente do Conselho Fiscal do Banco Keve (2003 a 2006), administrador do Banco Nacional de Angola (até 2010) e foi vice-Governador do Banco Central para a Supervisão Bancária (de 2010 a Fevereiro de 2015) e antes da sua nomeação como PCA do BPC actuava como Presidente do Comissão Executiva do Banco Yetu.