Prova anual reúne em Luanda mais de 40 produtores e 370 vinhos portugueses no final deste mês

A Grande Prova Anual dos Vinhos de Portugal decorre a 27 de Junho no Hotel de Convenções de Talatona e vai reunir 44 produtores que vão expor mais de 370 vinhos portugueses para 950 visitantes.

“Portugal é o país do qual Angola importa mais vinho, sendo por isso estratégico para os Vinhos de Portugal fortalecer a sua imagem de liderança com eventos como a Grande Prova Anual, impactando os líderes de opinião do mercado e reforçando a educação junto do trade”, afirma Jorge Monteiro, Presidente da ViniPortugal.

Em antecipação à Grande Prova Anual realizam-se três acções, em linha com a contribuição que os Vinhos de Portugal têm procurado dar ao conhecimento e qualidade dos sectores da grande distribuição e retalho em Angola.

Um dia antes da grande prova, isto é, no dia 26 de Junho, Luís Lopes, director da revista da especialidade, Vinho Grandes Escolhas, dará uma formação aos colaboradores do hipermercado Deskontão.

No mesmo dia, o Clube Vinhos de Portugal, formado por algumas das personalidades angolanas de maior renome, reúne-se no Espaço Luanda em Talatona. Cada um dos membros do clube foi desafiado a trazer consigo um convidado da sua esfera social ou profissional, para que mais pessoas influentes possam provar o vinho português.

No dia 27 de Junho, mesmo antes da Grande Prova, entre às 15h e às 17h, decorrerá a Masterclass Vinhos de Portugal à Mesa para o canal HoReCa no HCTA – Hotel de Convenções de Talatona.