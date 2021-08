Produção de petróleo cresce dois milhões de barris em Julho

A quantidade total de produção, em Julho, fixou-se em 34 185 213 barris contra os 32 191 mil e 940 barris produzidos em Junho, observando-se desta feita um aumento de mais de dois milhões de barris de crude, noticiou a Angop

De acordo com o relatório de produção referente ao mês de Julho publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), apesar do aumento registado, Angola não alcançou a previsão diária que era de 1 185 393 barris.



No mesmo período, a produção de gás associado foi de 86 872 milhões de pés cúbicos, correspondente a uma média de 2 802 milhões de pés cúbicos dia (MMSCFD), sendo 1 415 MMSCFD injectados, 713 MMSCFD disponibilizados à fábrica de Angola Gás Natural Liquefeito (LNG)



Os restantes 325 MMSCFD foram destinados para geração de energia nas instalações petrolíferas e outra parte foi usado nas operações e escoamento do petróleo.



Durante o mês de Julho, a Fábrica de ALNG teve uma produção de 3 577 235 barris de óleo equivalente (BOE), correspondendo a uma média de 115 395 barris de óleo equivalente por dia (BOEPD), sendo a produção de LNG de 92 177 BOEPD, propano de 10 747 BOEPD, butano de 7 082 BOEPD e condensados de 5 388 BOE.



Enquanto isso, a produção de gás associado da Associação de Cabinda foi de 1 240 MMSCFD permitindo extrair 462 778 barris de LPG, correspondendo a uma média diária de 14 928 barris, sendo a produção diária de propano de 8 716 barris, butano de 5 748 barris e LPG de 464 barris.



No seu todo, a produção de petróleo, condensados e LPG foi de 34 815 025 BOE, correspondente a uma média diária de 1 123 065 BOE, com uma eficiência operacional das instalações na ordem dos 90% contra 87% inicialmente previsto.



Ainda no período em análise, os levantamentos de Angola foram de 34 957 234 barris correspondendo a média de 1 127 653 barris de petróleo por dia (BOPD) contra 1 030 160 BOPD previsto.



A ANPG levantou cerca 9 734 057 barris (28% do total dos levantamentos), e o Grupo Sonangol 5 878 784 barris (17% do total dos levantamentos).