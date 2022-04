Privatizações rendem 870 mil milhões Kz

Em comunicado, a CNI-PROPRIV informa que, até a data, já foram concluídos processos de privatização referentes a 84 activos e empresas, cujo valor total dos contratos corresponde a 869,55 mil milhões Kz.

Até final do primeiro semestre, Angola “prevê concluir 48 processos, onde se destacam a conclusão dos processos no sector financeiro (ENSA, BAI, BODIVA), sector das telecomunicações (TV Cabo e Multitel), e no sector industrial (4.ª fase de privatização dos activos da ZEE, Secil Lobito - Companhias de Cimentos do Lobito e Unidades Industriais do Universo CIF)”, diz o comunicado citado pela Agência Lusa.