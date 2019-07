Presidente da ViniPortugal revela queda de 6% nas exportações de vinhos para Angola

Quais as perspectivas de crescimento este ano?

Honestamente não estamos a trabalhar em Angola para fazer crescer, mas sim a pensar num horizonte mais longo, para quando os problemas estruturais do País forem resolvidos mantermos uma ligação forte com os vinhos portugueses e, por isso, promovemos eventos e formações todos os anos para chegar junto aos consumidores e explicar qual é o nosso produto e o que distingue dos outros.

Em Portugal estamos a falar de 14 regiões vinícolas, de muitas castas e queremos aproveitar o momento para formar consumidores angolanos a escolherem bons vinhos e fazerem melhores compras para quando Angola começar a crescer tirarmos partido disso. Queremos continuar a ser líderes, mas não o crescimento para já. Portanto, se chegarmos ao final de 2019 com os 39 milhões de euros de exportações de 2018 já é muito bom.

E qual o comparativo dos primeiros meses em relação ao ano passado?

Neste momento, há uma pequena queda das importações em Angola, mas ainda é cedo para fazer qualquer antevisão, porém os número apontam para uma ligeira quebra.

E qual é a percentagem da baixa?

Cerca de 6% a 7%. O que está a acontecer é que há um deslocar da compra de vinhos mais caros para os mais baratos, sendo que há menos procura pelos vinhos regionais e mais procura dos vinhos de mesa.

Há mais procura de vinhos não certificados, qual a percentagem?

Sim, há uma maior procura de vinhos não certificados. Não lhe consigo dizer os números de Angola, mas 20% dos vinhos que Portugal exporta não são certificados.

Estamos a pensar a apostar na formação das equipas de importadores de vinhos, na formação de quem vende, a projectar acções com a Escola de Turismo para trabalhar melhor os futuros trabalhadores do sector e vamos passar a organizar eventos com os angolanos que vivem em Portugal através da organização de eventos com os nossos produtos para estimular a cultura dos vinhos portugueses.

A concorrência dos vinhos sul africanos e argentinos preocupa?

Estamos conscientes da concorrência porque estamos em vários mercados, as vezes imitamos os outros e noutras vezes somos imitados. Temos noção que manter a quota de mercado em Angola, mais de 80%, é muito difícil, portanto, a medida que o mercado vai amadurecendo é natural que percamos espaço. A nossa experiência no Reino Unido, que é um mercado muito competitivo, leva-nos a crer que o crescimento trás mudanças e que se deve saber conviver com os concorrentes.

A grande vantagem de Portugal é ter a mesma qualidade que os outros produtores e uma proposta muito diversa, que dá experiências sensórias muito diferentes, oferecidas pelas diferentes regiões do país. Temos identificadas 250 castas autóctones, variedades de uva, e outras particularidades que são a nossa vantagem competitiva.

Nos preços somos competitivos, mas é evidente que no mercado angolano estamos sujeitos a taxas aduaneiras a que à África do Sul não está e a nossa grande desvantagem comparativa é a fiscalidade, porém, sabemos que a União Europeia está a acelerar as conversações com a Comunidade dos Países da África Austral para a assinatura de acordos que resolvam essa questão.

Qual a representatividade do mercado angolano para os vinhos portugueses, neste momento?

Angola é quarto maior mercado para os vinhos portugueses fora da Europa, onde a Alemanha, França e o Reino Unido levam vantagem, e é o oitavo país no mundo que mais compra vinhos portugueses.

Uma grande queda comparando com o ano de 2015?

Chegamos a exportar 90 milhões de euros para Angola em 2015 e neste momento exportamos 39 milhões de euros em vinhos, uma queda de mais de 60%.

O sector de vinhos vai ressentir com a entrado do IVA previsto para Outubro...

Olho para isso como uma coisa normal de uma economia em desenvolvimento, cada vez mais formal e menos informal. A questão do IVA nós respeitamos, mas penso que, provavelmente, a prazo, o imposto poderá levar a redução das taxas aduaneiras. Para mim, conhecendo como conheço o desenvolvimento das grandes superfícies da distribuição em Angola, que são um instrumento fiscal importante, no curto passo o IVA terá impacto no negócio do vinho, no médio e longo prazo será bom para a economia do País e para o mercado de vinhos portugueses.

O IVA obrigará muito aos agentes económicos...

Obrigará a modernização dos nossos distribuidores. É inevitável a implementação do IVA e trará uma maior regulação fiscal no País.

Com a experiência do IVA em Portugal, qual é a perspectivas para Angola nos vinhos?

Nós temos dois IVAs para o vinho em Portugal, o imposto para o vinho comprado na garrafeira que é de 13% e o comprado no restaurante que tem a taxa de 23%. É evidente que o consumidor vai sempre ressentir, o que vai levar as empresas a esmagar a sua margem e a serem mais competitivas e produtivas.