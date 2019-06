Preço do combustível dos aviões passa a ser actualizado mensalmente

O preço do JET A1, que é o combustível para aeronaves, passa a ser actualizado mensalmente de acordo com o 7º artigo do Decreto Executivo nº 132/19 do ministro das finanças, Archer Mangueira, publicado em Diário da República a 6 de Junho.

Segundo o normativo, atendendo a necessidade de adequação do mecanismo de regulação do preço do JET A1 em território nacional, garantindo, desta forma, a sã concorrência, a rentabilidade das empresas do sector e o consumo eficiente pelas companhias nacionais e internacionais, e depois de ouvidos os agentes económicos que operam na cadeia de valor do fornecimento do JET A1, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo e o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, o Ministério das Finanças estabelece as novas regras e procedimentos para a formação e alteração do preço do JET A1, bem como define os mecanismos para o desempenho da actividade de fiscalização e controlo do referido preço.

No artigo 5º o documento observa que “a actividade de refinação, importação, distribuição comercialização do JET A1 aplica-se ao Regime de Preços Vigiados, nos termos do Decreto Presidencial nº 206/11 de 29 de Julho”.

Contundo, os diferentes intervenientes consultados, o artigo 7º estabelece que “ o preço do JET A1 pode ser actualizado mensalmente pelos agentes intervenientes na cadeia de produção, importação, distribuição e comercialização, devendo utilizar os Mecanismos de Suavização do Preço, com base no BFP pela média móvel dos três meses anteriores à actualização pretendida.”