Portugal eleito melhor destino turístico europeu pelo terceiro ano consecutivo

O turismo português continua a somar prémios. Portugal foi eleito como o melhor destino turístico europeu pelo terceiro ano consecutivo pelos World Travel Awards. A cerimónia de entrega do prémio aconteceu ontem, 8 de Junho, na Madeira.

O facto de a distinção ter sido atribuída em 2017, renovada em 2018 e consolidada em 2019, demonstra o reconhecimento internacional de Portugal como destino turístico. O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirma que esta distinção “mostra como estamos no top das preferências dos turistas internacionais”. Portugal derrotou países como Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.

Portugal arrecadou um total de 39 prémios, uma vez que Lisboa recebeu o prémio de melhor destino de city break e melhor porto de cruzeiros. A Região Autónoma da Madeira, por sua vez, foi eleita como o melhor destino insular.

Os Passadiços do Paiva ganharam em duas categorias: melhor projecto de desenvolvimento turístico e melhor atracção turística de aventura. O Observatório Dark Sky Alqueva recebeu o prémio europeu de turismo responsável. Os hotéis Pestana foram honrados com quatro prémios e o Turismo de Portugal recebeu o prémio de melhor organismo oficial de turismo.

Em comunicado oficial, Pedro Siza Vieira revela que “é uma enorme satisfação receber o ‘óscar’ de Melhor Destino Europeu pelo terceiro ano consecutivo. Nos últimos anos, Portugal tem-se assumido como um destino imperdível e irresistível, e o facto de conquistarmos esta distinção de forma consecutiva mostra que a nossa estratégia está certa, dá frutos e é consistente”.

O ministro acrescenta que “é um orgulho especial ver que, depois de em março termos sido eleitos o Destino Mais Sustentável da Europa, continuemos a ganhar prémios de sustentabilidade, como acontece nos Passadiços do Paiva e no Dark Sky Alqueva. Estamos cada vez mais perto de sermos o destino mais sustentável do mundo”.