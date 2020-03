PetroTalks destaca restruturação do sector petrolífero angolano

A organização do evento entende que o novo modelo de gestão da indústria petrolífera nacional traz enormes desafios, destacando-se a separação da função de concessionária da Sonangol, a criação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo.

“Pensamos que com estas transformações pretende-se alcançar uma maior coordenação, eliminação de conflito de interesses, aumento da transparência e eficácia, bem como a criação de condições propícias para o investimento”, diz o CEO da PetroAngola, Patrício Quingongo.

O PetroTalks é o primeiro e único evento em Angola destinado aos profissionais, empresas, investidores, colaboradores e estudantes do sector petrolífero angolano, com exibições de novos produtos, tecnologias, inovações, debates, novas ideias e oportunidades de negócio no sector energético.

O PetroTalks promove o intercâmbio de conhecimento técnico sobre tecnologias actuais e comprovadas por meio de apresentações de documentos técnicos e podem incluir sessões de painéis.

Para a esta III edição, a mesa redonda estará composta pelo empresário Lago de Carvalho, José Oliveira, especialista em Petróleo & Gás, além de João Gaspar (Sonangol) e de Patrício Quingongo.

A PetroAngola é também detentora do primeiro Website angolano especializado em petróleo, gás e energias renováveis.