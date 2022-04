Petróleo começa a semana em baixa. Brent segue nos 111 USD

Os preços do petróleo seguiam em baixa, na Segunda-feira, com o Brent a descer 0,3% para 111,40 USD por barril, segundo dados do Investing. As expectativas em torno da procura continuam a penalizar, de acordo com a Reuters.

Na Quinta-feira, recorde-se, a cotação do preço do barril de petróleo Brent para entrega em Junho terminou no mercado de futuros de Londres em alta de 2,66%, para os 111,67 USD.

A perspectiva de um enfraquecimento da procura chinesa, devido às restrições impostas para responder ao avanço do novo coronavírus, juntamente com as pressões renovadas para um embargo europeu ao petróleo russo continuam a influenciar o preço do crude.