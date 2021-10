Pedidos de subsídio de desemprego recuam pela 1.ª vez em 4 semanas nos EUA

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram pela primeira vez em quatro semanas, passando de 364 mil para 326 mil, informou o Departamento do Trabalho norte-americano.

De acordo com a Lusa, o gabinete de estatísticas laborais indicou que na semana que terminou no dia 25 de Setembro havia 2,71 milhões de pessoas que recebiam esta prestação social, em comparação com 2,81 milhões na semana anterior.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou para 5,2% em Agosto e na sexta-feira serão divulgados os dados do desemprego relativos ao mês de Setembro.

Nos meses antes do início da pandemia da COVID-19, a média semanal de pedidos de subsídio de desemprego estava em 205 mil, mas na última semana de Março de 2020, houve uma subida para um número sem precedentes de 6,8 milhões. Desde então, o número tem vindo a diminuir progressivamente.

No início de Setembro, depois de uma descida para 312 mil pedidos, um mínimo desde o início da pandemia, as inscrições para subsídio de desemprego aumentaram nas três semanas seguintes, sugerindo que a variante Delta estava a afectar a recuperação do mercado laboral.