Oscar 2021: Nomadland, Anthony Hopkins e Daniel Kaluuya compartilham a sua vitória

A maior noite de Hollywood aconteceu, homenageando os melhores da indústria cinematográfica dos últimos 12 meses.

Chloe Zhao, do filme, Nomadland, fez história como a primeira mulher negra e a segunda mulher a ganhar o prémio de Melhor Directora.

Anthony Hopkins de 83 anos é o mais velho vencedor de Melhor Actor, enquanto Kaluuya é o primeiro actor negro Britânico a ganhar um Oscar na categoria Coadjuvante.

A actriz que virou Roteirista e Directora Britânica Emerald Fennell ganhou o prémio de melhor Roteiro.

A estrela que interpreta Camilla Parker Bowles em The Crown, ganhou o prémio de melhor Roteiro Original pelo filme, Mulher Jovem Prometida, que também dirigiu.

Frances McDormand ganhou o prémio de Melhor Actriz pelo bom desempenho do seu papel no filme Nomadland, enquanto a veterana e Actriz Sul-Coreana Yuh-Jung Youn levou para casa o prémio de melhor actriz coadjuvante no filme, Minari.

Os troféus foram entregues num dos grandes salões da elegante, Union Station, em Los Angeles, para permitir uma cerimónia segura devido à pandemia da COVID-19, enquanto muitos indicados não compareceram à cerimónia.

Veja a lista dos principais vencedores da 93ª cerimónia dos Oscars 2021:

Melhor fotografia

Vencedor: Filme “Nomadland”

Melhor Actriz

Vencedora: Frances McDormand no filme “Nomadland”

Melhor Actor

Vencedor: Anthony Hopkins no filme “O Pai”

Melhor Actriz Coadjuvante

Vencedora: Yuh-Jung Youn no filme “Minari”

Melhor Actor Coadjuvante

Vencedor: Daniel Kaluuya no filme “Judas e o Messias Negro”

Melhor Director

Vencedora: Chloé Zhao no filme “Nomadland”

Melhor roteiro original

Vencedor: “Mulher Jovem Promissora” de Emerald Fennell

Melhor roteiro adaptado

Vencedor: O” Pai”, por Christopher Hampton e Florian Zeller