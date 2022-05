OPV do BAI testará apetite dos investidores, diz Nunes Júnior

A primeira oferta pública de Venda (OPV) de Angola testará o apetite dos investidores antes que o País liste mais activos este ano, disse o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, em entrevista à Bloomberg.

O comentário de Manuel Nunes Júnior surge em reacção a privatização dos 10% das acções que o Estado detém no Banco Angolano de Investimentos (BAI) que serão alienadas até Junho deste ano com uma oferta pública de venda dentro da modalidade de oferta pública inicial (OPI) na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

Segundo o chefe da equipa económica, o Executivo planeia vender participações em pelo menos outras três empresas através do mercado de acções este ano. As ofertas incluirão participações estatais no Banco Caixa Geral Angola, na rede de postos de gasolina de Angola Sonangalp e na TV Cabo Angola.

Nunes Júnior afirmou ainda à Bloomberg que as empresas dos sectores dos petróleos, construção civil e financeiro também demonstraram interesse em listar suas acções no mercado de acções.

“As empresas estão em processo de preparação para garantir que cumpram todos os requisitos regulatórios”, apontou.

As vendas de acções do BAI constam do Programa de Privatizações (PROPRIV) que prevê privatizar cerca de 195 activos e participações do Estado, e tem como objectivo atrair investidores estrangeiros para diversificar a economia focada no petróleo.

De acordo com Nunes Júnior, o governo optou por vender alguns desses activos no mercado de acções para trazer maior transparência ao processo.

“Reconhecemos que o caminho para um mercado de capitais forte com liquidez suficiente é exigente”, disse Nunes Júnior.

No âmbito do PROPRIV, no primeiro trimestre deste ano o Executivo arrecadou 869,55 mil milhões Kz.

Até final do primeiro semestre, o Executivo prevê concluir 48 processos, onde se destacam a conclusão dos processos no sector financeiro (ENSA, BAI, BODIVA), sector das telecomunicações (TV Cabo e Multitel), e no sector industrial (4.ª fase de privatização dos activos da ZEE, Secil Lobito - Companhias de Cimentos do Lobito e Unidades Industriais do Universo CIF).