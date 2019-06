OGE revisto aprovado com receitas e despesas no valor de 10,3 biliões Kz

O OGE revisto apresenta receitas despesas estimadas em 10,3 biliões Kz e a sua alteração decorreu da necessidade do ajustamento do actual montante de receitas e despesas à nova realidade económica, consubstanciada numa redução da receita fiscal, motivada pela intensificação da volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, que hoje abriu com preço de referência de 61 USD o barril. O montante tinha sido projectado com base no preço do barril de crude a 68 USD.

A volatilidade do preço do crude tem criado desequilíbrios macroeconómicos, prejudicando a execução do Orçamento Geral do Estado e pondo em risco o alcance dos objectivos estratégicos do Executivo.

Recorde-se que o OGE elaborado em Dezembro estimava receitas e despesas no valor de 11,2 biliões Kz.