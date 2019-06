“O mais justo de todos os impostos” é para avançar ainda este ano

“Como tudo na vida, o desconhecimento inspira sempre dois sentimentos possíveis, curiosidade e receio”, disse o presidente do MPLA, no discurso de abertura do VII Congresso Extraordinário, para depois acrescentar que a “incidência (do IVA) será apenas de 14%, e não haverá acumulação do IVA com o imposto de consumo que hoje ronda dos 30%.

Este aspecto do seu discurso tornou-se mais relevante uma vez que, nas últimas horas, foi anunciado o adiamento da entrada em vigor imposto de valor acrescentado para Outubro deste ano ou mesmo para o início de 2020. “O Estado conta sobretudo com uma fonte privilegiada de receitas, os impostos, pagos regra geral pelas empresas e pelos cidadãos, vulgo contribuintes fiscais”, disse o João Lourenço.

E é neste contexto que entra o IVA, que, considera o presidente do MPLA, é de “opinião quase unânime o mais justo de todos os impostos” e por isso mesmo “adoptado pela quase totalidade dos países de economia de mercado e que Angola se prepara para introduzir em breve, tão logo tenha o mínimo de condições para o fazer”.

Deixou ainda um recado para que não se culpasse o IVA pela eventual subida de preços, a acontecer, disse, “será apenas por “mera especulação de comerciantes de má fé, com relação aos quais as instituições de defesa do consumidor devem ficar atentas”.

Acrescenta ainda que a introdução do IVA é uma janela de oportunidade que se abre para os estabelecimentos de ensino de contabilidade, e a profissão de contabilista passa assim a ser mais valorizada na nossa sociedade”.

Cabe agora à equipa económica do Executivo avaliar o melhor momento para o seu arranque “de preferência ainda este ano”, afirmou João Lourenço.