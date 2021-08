O 'Discípulo' num banco inovador

António João Assis de Almeida é o presidente do conselho de administração (chairman) do Banco Millennium Atlântico (ATL), em função desde 1 de Janeiro de 2019, sucede no cargo Carlos José da Silva, outro 'gigante' do sistema financeiro bancário angolano.



Com mais de duas décadas e um percurso profissional sólido ao serviço da banca, António Assis faz parte de um grupo restrito de banqueiros que está na fundação do Banco Atlântico (ATL), actualmente a quarta maior instituição bancária do sistema (SBA).



Formado em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto (UAN), tendo obtido o grau de licenciado (1989 – 1994), a carreira de António Assis inicia no Banco de Fomento Angola (BFA), onde desempenha a função de Gerente de Agência por um período de quatro anos (1997 – 2002).



Os quatros anos passados no BFA (segundo maior banco do sistema) transformaram-no num quadro competente e apto para tarefas mais exigentes no sector bancário, facto que motiva o Banco Espírito Santos Angola (BESA) a contratá-lo para Director Comercial.



Exerce o cargo de director comercial do BESA (actual Banco Económico) por quatro anos (2002 – 2006).



Findo este ciclo profissional, António Assis transfere-se ao Banco Privado Atlântico (ATL), o calendário gregoriano regista Fevereiro de 2006.



Passados quinze anos, António Assis (líder discreto e impactante que faz da humildade o instrumento de gestão e de transição, num momento de incerteza na economia angolana e mundial, devido à pandemia da COVID-19 e à crise financeira) assume com firmeza a presidência de uma instituição que se impôs como uma marca inovadora.