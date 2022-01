O BNA é livre de utilizar os instrumentos à disposição

O governador do Banco Nacional de Angola, BNA, José de Lima Massano, realçou a independência da instituição, relativamente à utilização dos instrumentos a seu dispor a fim de atingir o objectivo principal.

“O BNA usa os instrumentos à disposição, livre de qualquer interferência e não pode receber instruções do poder político; económico ou da sociedade civil”, disse o também presidente do Conselho de Administração do banco central cuja missão é velar pela estabilidade dos preços na economia.

José de Lima Massano falou sobre o assunto durante o programa Especial Zimbo, tendo ainda informado que a taxa de inflação neste ano se manterá nos dois dígitos (18%), mas minimiza a previsão porque está confiante que terá uma trajectória de queda.