Novo tarifário de energia adiado

O Ministério das Finanças, à luz do Decreto Executivo 122/19, de 24 de Maio, que aprova as novas tarifas de venda de energia eléctrica, comunica o adiamento da implementação do Novo Regime Tarifário da Energia Eléctrica, que deveria vigorar desde o passado dia 24 de Junho.

Assim, as novas tarifas irão entrar em vigor apenas a partir do dia 15 de Julho, por razões técnicas e operacionais das instituições responsáveis por assegurar este procedimento, diz uma nota da instituição.

A nota justifica que a actualização dos tarifários dos serviços de electricidade decorre de uma medida estrutural de gestão macroeconómica, que passa por garantir, que os subsídios beneficiam efectivamente os segmentos mais vulneráveis da população, contrariamente ao que vinha sucedendo até aqui.

Neste sentido, as novas tarifas introduzem mecanismos de protecção dos consumidores com menores rendimentos, para além de outras medidas de protecção social, que estão a ser adoptadas pelo Executivo.

De acordo com contas do Mercado, para os clientes de baixa tensão (BT), os aumentos das tarifas de electricidade variam entre cerca de 81% (para 12,82 Kz/ KWh) no sector da indústria e os 113% (para 6,41 Kz/KWh)para os clientes domésticos de segundo escalão. Nos clientes domésticos de menor consumo, não há aumento.

Ainda em BT, o diploma assinado pelo ministro das Finanças, que deveria entrada em vigor 20 dias após a publicação, o preço da energia da iluminação pública aumenta 49%, o normal monofásico sobe 66,7%, o normal trifásico e o tarifário para o comércio e serviços mais do que duplicam (cerca de 109%).

Em média tensão com potência contratada até 30 KVA, nos sectores do comércio e serviços os preços sofreram um agravamento de 96,2% (para 11,54 Kz/KWh), enquanto para a indústria irão aumentar 87,2% (para 9,61 Kz/KWh). Para a grande indústria, com potência contratada mais elevada (superior a 30 KVA), o preço da energia irá aumentar cerca de 55,5% (para 7,31 Kz/KWh).

Os preços da energia eléctrica em Angola são subvencionados, em média, em 85%, sendo que o Fundo Monetário Internacional tem pressionado – e o Governo concordado – no sentido de igualar as tarifas aos custos de produção.

