Novas regras europeias de acesso aos mercados de capitais já em vigor

Entraram em vigor domingo, 21 de julho, novas regras para as empresas da União Europeia que vão ao mercado de capitais financiar-se. Segundo Bruxelas, trata-se de mais um passo em frente na União dos Mercados de Capitais e significa para as empresas “mais facilidade em crescer e investir”.

“As novas regras da União Europeia em matéria de prospectos isentam diferentes tipos de emitentes, como as pequenas e médias empresas (PME) e os emitentes de instrumentos não representativos de capitais próprios, do encargo de produzir prospectos morosos e dispendiosos, assegurando, ao mesmo tempo, que os investidores dispõem de todas as informações de que necessitam”, explica o boletim informativo da Comissão Europeia “Rapid”.