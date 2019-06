Netflix terá 203 milhões de assinantes até 2024

O relatório prevê que a Netflix se mantenha líder global em 2024, com uma fatia de 21% do mercado mundial do streaming e com uma carteira de 203 milhões de assinantes, seguida pela Amazon Prime Video, com 125 milhões.

Já Disney+, que ainda vem a caminho, deterá a terceira posição, prevendo-se que venha a contar com um total global de 75 milhões de subscritores.

O salto do SVoD prevê-se que seja de 439 milhões de subscritores (2018) para os 947 milhões (2024), num período de cinco anos, segundo o relatório da Digital TV Research que considerou um universo de 736 plataformas em 138 países. Feitas as contas conclui-se que cada subscritor terá 1,78 contas versus 1,43 contabilizados no final do ano passado.

O Subscription Video on Demand nasceu, é criado e se desenvolve através da internet, inevitavelmente as subscrições de serviços de net irão aumentarão em 175 milhões.