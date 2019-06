“Não podemos dizer que o IVA não vai encarecer a vida da população”, esclarece técnico da AGT

O técnico da Administração Tributária (AGT), Garcia Ebo, aclarou hoje que o IVA vai ter custos na vida de todos os angolanos como “uma ferida que dói durante processo de cura” aconselhando assim a população a racionalizar o consumo e a cortar os gastos supérfluos.

“Com a carga fiscal que se impõe teremos de racionalizar os gastos e priorizar o indispensável”, adiantou o responsável falava esta manhã na 6ª edição do Ciclo Anual de Conferências do BNA que aborda “A implementação do IVA no Sector Bancário”.