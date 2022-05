Movimento na Rede interbancária de Cabo Verde sobe para 101,5 milhões euros

De acordo com dados de um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos no país, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS), registou 3.483.390 operações em Abril de 2022, que movimentaram mais de 101,5 milhões de euros, noticiou a Lusa.

Trata-se de um aumento de 19,5% em quantidade e 38,7% em valor em relação a Abril de 2021, quando estavam ainda em vigor fortes restrições devido à pandemia de Covid-19.

A rede interbancária já tinha crescido 11,3% em quantidade e 0,1% em valor em Março de 2021, face a 2020, o primeiro aumento homólogo desde o início da pandemia e que assim se repetiu todos os meses até ao mês passado, completando 14 meses de crescimento consecutivos.

O relatório do banco central acrescenta que a rede vinti4 registou em Abril 693.721 levantamentos nas caixas automáticas, no valor de quase 37,8 milhões de euros, 40.584 carregamentos móveis, de 230 mil euros, e 22.869 transferências, totalizando 6,9 milhões de euros, entre outras operações.

Os clientes da rede interbancária de Cabo Verde realizaram ainda 2.006.083 compras através de TPA e ‘online’, de quase 54,8 milhões de euros em todo o mês de Abril.