MINTTICS anuncia concurso público internacional de concessão na Angola Telecom

O Ministério das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) anunciou a abertura do procedimento do concurso público internacional para à exploração e gestão da infra-estrutura de transporte nacional (backbone) e da rede metropolitana da Angola Telecom, no jornal de Angola, a 14 de Setembro de 2021.

De acordo com uma nota de imprensa da Angola Telecom, enviada à redacção do Mercado, o presente acto significa o início de uma empreitada que “nos conduzirá até o mês de Dezembro”, altura da publicação dos resultados.

Segundo o documento, no período de 14 de Setembro a 15 de Novembro a Angola Telecom acusará a recepção das propostas das entidades singulares e colectivas nacionais e estrangeiras concorrentes ao concurso.

“Seguir-se-á, até ao dia 4 de Outubro do corrente ano, a fase de respostas às possíveis solicitações de esclarecimentos aos interessados no concurso”, lê-se na nota de imprensa.

As fases acima descritas podem ser acompanhadas através do novo site da empresa (www.angolatelecom.ao), já disponível desde o dia do lançamento do concurso, lê-se na nota.

Contudo, o órgão de tutela (MINTTICS) enquanto responsável deste concurso tem já criada uma comissão de avaliação que está a acompanhar todas as fases do concurso até à publicação da entidade singular ou colectiva vencedora.

A nota informa que o parceiro vencedor irá explorar o negócio grossista da Angola Telecom, o que significa que haverá investimentos relativos a estabilização, recuperação e expansão (modernização) da infra-estrutura, no período de 15 anos.

Resultará ainda desta parceria a formação e capacitação dos recursos humanos da Angola Telecom, podendo gerar novos postos de trabalho e contribuir para a melhoria da economia digital em Angola, refere a nota.

“De notar que com esta parceria a Angola Telecom prevê melhoria na arrecadação de receitas o que traduzirá na melhoria das condições sociais dos trabalhadores”.

Esta nova etapa é caracterizada como uma oportunidade para o relançamento da empresa a escala nacional e regional oferecendo serviços de excelência aos clientes residenciais e empresariais que de facto será o foco nos próximos tempos, conclui o documento.