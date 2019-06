Making it happen e o desafio da mudança na energia

O imponente Museu da Electricidade, com vista sobre o rio Tejo, encheu para receber ‘Connecting Africa’ e falar de forma informal temas bem formais como a energia e a sua sustentabilidade.

Tony Tyou, jornalista da BBC, foi quem abriu o debate, puxou pela audiência e incentivou os speakers a dizer de sua justiça.

Ricardo Machado, ceo do aenergy, falou da importância das sinergias, das parcerias e dos apoios e, por isso mesmo, não deixou de enaltecer o Millennium Atlântico, entidade que apoiou esta iniciativa. “Para ajudar África precisamos de começar por algo que envolva a comunidade. Estamos a tentar juntar todos para que tal aconteça”. E remata com um “We try and try and try”, sinal de resiliência necessária nestes tempos de mudança. E de mudança falou também Daniel Santos que lançou um repto aos presentes, o desafio de mudar e “todos juntos fazermos a diferença”. O ceo do Millennium Atlântico foi peremptório nas suas palavras ao afirmar que acredita “ no país, no projecto, nos parcerias”.

Para Paulo Portas, trata-se de ‘business diplomacy’. O antigo vice-primeiro ministro português alertou para o crescimento em África ser superior ao do resto do mundo e este ser o momento ideal para a viragem: “A estabilidade política, a estabilidade jurídica e um ambiente favorável para os negócios” motivaram esta performance, na opinião do político.

Connecting Africa foi um importante momento fora da caixa integrado no Fórum de Energia que decorre na capital portuguesa até ao dia 14 de Junho.