Luzolo de Carvalho substitui Gilberto Luther no CNEF

O Ministro das Finanças. Augusto Archer Mangueira, conferiu posse ao novo secretário Executivo do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), Luzolo Adriano Neto Espírito Santo de Carvalho, no passado dia 20 de Junho do presente ano, em substituição de Gilberto Luther, que acumulava com o cargo de administrador executivo do Instituto de Gestão e Participações do Estado.

A nomeação do novo secretário executivo decorreu após consulta prévia entre os membros do CNEF, designadamente o coordenador e Ministro das Finanças, Archer Mangueira, o coordenador adjunto e governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, o Presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Mário Gavião, o Presidente do Conselho de Administração da Agência de Regulação e Supervisão dos Seguros (ARSEG), Aguinaldo Jaime, e os responsáveis pelos pelouros de Supervisão Prudencial nas referidas instituições.

Luzolo de Carvalho definiu como prioridades o acompanhamento rigoroso da implementação do Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro (PDSF) e a execução do Plano Nacional de Inclusão Financeira (PNIF), braços financeiros do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018 – 2022 (PDN), ambos concorrem para o fortalecimento do Sistema Financeiro Angolano através da consolidação dos seus quatro pilares: Estabilidade Financeira; Inclusão Financeira; Mercado de Capitais; e Seguros e Fundos de Pensões.