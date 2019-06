Lufthansa revê em baixa perspectivas de crescimento para 2019 e acções caem 17%

As acções da Lufthansa estão a cair 17%, depois da empresa ter revisto em baixa as perspectivas para 2019 devido à pressão sobre os preços nos voos europeus por excesso de capacidade e crescimento acelerado das companhias de baixo custo.

As acções da Lufthansa seguiam hoje, cerca das 11h00, a cair 17,38% para os 15,62 euros na bolsa de Frankfurt.

Em comunicado, a Lufthansa informou que “o negócio de voos de longo curso continua a ser forte, nomeadamente nas rotas transatlânticas e asiáticas”. No entanto, refere, a operação dos voos de longo curso apenas compensa parcialmente a pressão sobre os preços no negócio europeu de voos de curto prazo.

A Comissão Executiva do grupo Lufthansa reviu em baixa as previões financeiras para 2019 e espera agora uma margem de lucro ajustada, antes de impostos, de 5,5% a 6,5% no conjunto do ano.

Esta perspectiva fica aquém dos 6,5% a 8% que eram apontados anteriormente pela companhia aérea.

A Lufthansa considera que os concorrentes de baixo custo, as companhias low-cost, estão dispostos a registar perdas para ampliar a sua quota de mercado, o que pressiona os preços e as receitas do grupo.

O grupo prevê que “o mercado europeu continue desafiante pelo menos até finais de 2019”.