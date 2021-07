A associação Mulemba Luanda e a Diocese do Luena (Moxico) vão beneficiar de dois sistemas de electrificação solar para atender as necessidades energéticas de escolas e habitações destas instituições, numa acção da petrolífera Total e E&P Angola.e

O distrito urbano de Viana (Luanda) foi o primeiro a receber o sistema solar, composto por um contentor de 96 módulos de painéis fotovoltaicos e com uma capacidade de 36 kilowatts (KW) de potência, para fornecer energia a uma escola com 30 salas de aulas, habitações do corpo directivo e ao centro de acolhimento Vivência Feliz.

Para Luena, foi instalado um contentor com 192 módulos de painéis solares com a capacidade de 72 Kw, para alimentar uma escola de oito salas de aulas, habitações e um orfanato feminino da Diocese (Igreja Católica)

O director-geral da Total E&P Angola, Olivier Jouny, apelou aos beneficiários o uso racional e responsável da energia renovável a ser gerada pelas respectivos infra-estruturas.