Lista das 17 empresas do Estado que o IGAPE irá vender

O administrador executivo do IGAPE, Gilberto Luther, diz que o objectivo é reduzir o peso do Estado na economia e não propriamente arrecadar dinheiro.

O processo de venda das empresas do Estado começou com as unidades industriais da ZEE, agora está à venda a Agro-Pecuários Fazenda do Longa, na Província do Cuando Cubango, Projecto de Desenvolvimento Agrícola de Camaiangala, na Província do Moxico, Fazenda Agro-Industrial do Cuimba, Província do Zaire e o Projecto de Desenvolvimento Agrícola de Sanza Pombo, na província do Uíge. Para estas quatro fazendas, o IGAPE já abriu o concurso público no passado dia 16 de Junho, sendo que até Setembro serão conhecidos os futuros donos.



1- O IGAPE prepara-se para vender o Matadouro Industrial de Camabatala, no Kwanza Norte

2- Matadouro Industrial de Porto Amboim, no Kwanza Sul

3- Matadouro Modular de Luanda, em Luanda

4- Matadouro Modular de Malange, em Malange

5- Fábrica de Processamento de Tomate e de Banana de Caxito, no Bengo

6- Entreposto Frigorífico de Caxito, no Bengo

7- Fábrica de Latas de Dombe Grande, Benguela

8- Fábrica de Processamento de Tomate de Dombe Grande, em Benguela;

9- Entreposto Frigorífico de Dombe Grande, em Benguela

10- Fábrica de Processamento de Tomate do Namibe, no Namibe

11- Entreposto Frigorífico do Namibe, no Namibe

12- Complexo de Silos da Caconda, na Huíla

13- Complexo de Silos da Caála, no Huambo

14- Complexo de Silos de Catete, Bengo

15 - Complexo de Silos da Catabola, no Bié

16 - Complexo de Silos da Ganda, em Benguela

17- Complexo de Silos da Matala, na Huila.