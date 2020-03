José Carvalho da Rocha pede “paciência” para Africell cumprir requisitos do concurso

Segundo o grupo de trabalho interministerial - constituído pelos ministros das Finanças, das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e da Economia e Planeamento - três empresas requereram peças do concurso (a MTN da África do Sul, a Africell Holding SAL do Líbano e o BAI Investimentos de Angola), mas só a libanesa formalizou a candidatura.O governante que falava à margem do 11.º Fórum das Comunicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre até sexta-feira em Luanda, o concurso foi "baseado nos termos de referência".

De acordo com José Carvalho da Rocha, a Africell tem agora 60 dias para responder ao caderno de encargos e, caso não o faça nesse período, a lei permite que “possa alargar o prazo”, mas “tudo depende dela".

“Agora, os custos, a análise financeira e técnica serão apresentados agora para a avaliação e não me posso referir enquanto a equipa não terminar o trabalho", disse o ministro.

"Depois disso haverá uma avaliação da comissão interministerial se, de facto, o que ela apresentou corresponde com aquilo que são as exigências dos termos de referência", realçou.

A Africell é uma operadora internacional, com 18 anos de actividade no sector das telecomunicações, disponibilizando serviços móveis, de Internet, televisão por subscrição e ‘mobile money’ (dinheiro digital) a mais de 12 milhões de clientes.