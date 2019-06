Itália e Angola fomentam negócios em Milão

Um fórum económico Itália-Angola foi realizado hoje em Milão, Itália. A iniciativa converge com os objectivos do programa do Governo de diversificação da economia, através da atracção do investidor estrangeiro. O evento foi promovido pela Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália (CCIAI).

Na abertura, o vice-presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália (CCIAI), Mario Cabrini, destacou as vantagens para o investidor estrangeiro em Angola e salientou a importância do Fórum no reforço dos laços económicos entre as duas nações.

Por sua vez, o secretário de Estado para Cooperação Internacional e Comunidades angolanas, Domingos Vieira Lopes, destacou que “o evento é importante, por promover uma perspectiva que desenvolva a diversificação da economia”.

O fórum, que teve o seu foco em sectores como a agricultura, indústria, banca, seguros, turismo e infraestruturas, visa, por outro lado, fomentar parcerias entre empresas angolanas e italianas.

Um terceiro objectivo da agenda do encontro está relacionado com a diversificação da lista de produtos angolanos a exportar para a Itália, entre eles o café e frutas tropicais. O fórum empresarial é aberto pelo secretário de Estado da cooperação internacional e comunidades angolanas, Domingos Viera Lopes, e contará com a participação de 50 empresas idas de Angola e mais de 70 empresas italianas.