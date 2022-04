Innovation Awards premeia melhores organizações privadas dos PALOP

O Innovation Awards, realiza no dia 29 de Julho, a primeira edição de premiação das melhores organizações privadas, projectos, startups e profissionais nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

O evento que decorrerá durante a 3ª edição do Angola Innovation Summit prevê a premiação de seis categorias, que contemplam 29 prémios, nomeadamente, corporate innovation, inclusão financeira, ecossistema de empreendedorismo e inovação.

Serão também premiados as melhores Apps existentes na região dos PALOP e a categoria de empreendedor especial.

As candidaturas devem ser feitas até 30 Abril através do site www.awards.angolasummit.co, enviando um conjunto de informações (inclusive anexando Decks, brochuras, Slides, Vídeos, Imagens, etc).

São elegíveis para os prémios as Organizações, Startups, Projectos e Profissionais que reúnam os requisitos previstos no Regulamento, que pode ser consultado no site dos INNOVATION AWARDS 2022 (www.awards.angolasummit.co).

O corpo de jurados do INNOVATION AWARDS 2022 é composto por profissionais especialistas na área de inovação e tecnologia, com experiência e exposição internacional e conhecimento dos mercados PALOP, nomeadamente, Matteo Rizzi Founder SalesShaker.com e B2B Sales Education & Acceleration Co-Fundador da FTSGroup, Sarah Owusu Co-fundadora do InkDot, Helga Saraiva-Stewart, Tiago Cardoso Director Executivo da Nguzu Project e Milton Cabral PMO na Cabo Verde Digital.