Inflação fora do controlo em Luanda

O custo de vida em Luanda aumentou 2,4% em Março face a Fevereiro elevando a taxa acumulada no trimestre para 6,8% e a taxa anual para 27,3%, de acordo com dados do índice de preços no consumidor da capital divulgado esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A inflação mensal foi a mais elevada em 30 meses, a acumulada a pior em três anos e a homóloga a mais alta em 39 meses. A taxa média que serve de base às negociações salariais fixou-se nos 23,8%, recorde de 32 meses.

Enquanto a capital registava uma chuva de recordes a nível nacional assistia-se ao fenómeno inverso com a inflação mensal a recuar 0,3 pontos percentuais (pp) para 1,8% em Março face a Fevereiro, a acumulada a descer os mesmos 0,3 pp para 5,4% e a homóloga a baixar 0,1 pp para 24,8%. A taxa média foi a excepção que confirma a regra ao subir 0,4PP para 23,7%.

Depois da capital a Província onde o custo de vida mas subiu no mês de Março face a Fevereiro foi a Lunda Sul com 2,2%, seguida pela Lunda Norte com 2,2% e pelo Uíge com 2,1%.

Por sua vez as províncias que registaram menor variação nos preços foram: Moxico com 1,6%, Huambo e Benguela ambas com 1,5%.

Das 12 classes que servem de base ao cálculo do IPCN, as classes “alimentação e bebidas não alcoólicas”, saúde e “hotéis, cafés e restaurantes” foram as que mas encareceram em Março face a Fevereiro com aumento de preços de 2,3%, 2% e 1,4%, respectivamente.

Os aumentos de preços na comida e saúde são particularmente preocupantes por são despesas onde pouco se pode cortar. Ou seja, os preços estão a subir nas classes que mais afectam os angolanos.

A “alimentação e bebidas não alcoólicas” lidera também a inflação anual com um aumento de preços de 30,7% é a classe com maior inflação anual. Com aumentos destes, cada vez mais os angolanos quase só ganham para comer.

Causas da inflação

As restrições na oferta de produtos alimentares de origem nacional devido à seca, bem como as dificuldades observadas a nível dos importados, estão na base do aumento dos preços como afirmou o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, na conferência de imprensa após a última reunião do Comité de Política Monetária (CPM).

Perante esta situação, os instrumentos de política monetária em pouco podem contribuir para a atenuação, pois estas causas estão fora do alcance da política monetária, alertou o Governador. Os instrumentos só são eficazes, quando é a procura a fazer subir os preços, precisou.

Para o economista Francisco Paulo, a inflação em Angola já não é só conjuntural, é uma questão estrutural. O País não cresce há cinco anos e a produção de bens e serviços diminui de ano em ano não sendo capaz de satisfazer a procura dos consumidores apesar desta também estar altamente deprimida.

“Os produtores no interior não conseguem escoar os seus produtos para os grandes centros de consumo devido ao mau estado das vias, o que faz com que os camionistas cobrem preços elevados”, disse.

O também economista Eduardo Manuel defende que as restrições impostas à importação dos 54 produtos agrícolas e industriais no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações tem contribuído para o aumento dos preços dos bens da cesta básica.

Justifica que o PRODESI não tem conseguido responder as reais necessidades da economia angolana devido ao excesso de burocracia e algumas condições exigidas de acesso ao crédito que “não se enquadram no perfil do tecido empresarial angolano em alguns casos”. Acresce que na classe da saúde, face a pandemia da COVID-19 as instituições têm vivido uma situação financeira difícil, a dificuldade de importação de medicamentos essenciais está na base do aumento dos preços.

Meta do Estado será furada

Francisco Paulo avança que a meta do Estado de 18,7% para a inflação de 2021 não vai se cumprir. Aponta um intervalo entre 25 e 28% sustentado pela tendência de aumento observado até ao momento.

“Na verdade, tudo parte do crescimento económico. Devemos produzir porque inflação sem crescimento económico é um perigo”.

Já Eduardo Manuel, defende que a meta da inflação, para o presente ano, só será alcançada se o apoio às empresas for reforçado, sobretudo nas Micro Pequenas e Médias Empresas (MPME´s) para a produção local.

NA conferência de imprensa a seguir ao CPM, José Massano admitiu que a meta de inflação pode ser revista caso a evolução dos preços nos próximos meses o justifique.