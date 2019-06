INE realiza recenseamento de empresas 16 anos depois

O director geral-adjunto do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), Paulo Fonseca, adianta que vão realizar, no final de Agosto ou início de Setembro, o Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos (REMPE – 2019) orçado em dois milhões USD, um financiamento do Banco Mundial.

“O nosso ficheiro pretende registar cerca de 1 000 empresas. O último recenseamento empresarial aconteceu em 2003. Estamos a preparar o recenseamento dos sectores agropecuário e pescas que estarão excluídas desse processo”, explica Paulo Fonseca, que falava no final de uma auscultação aos empresários.

De acordo com o entrevistado, os resultados serão apresentados em Setembro do próximo ano. “Ainda não temos o número de pessoal que vais trabalhar no processo, mas vamos usar meios digitais e electrónicos para facilitar o recenseamento”, reforça.