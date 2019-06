Imogestin tem novo conselho de administração e conta agora com uma comissão executiva

O novo conselho de administração é constituído por Rui Cruz-PCA, José Rodrigues-administrador, Victor Costa e Silva- administrador, Mónica Fortes-administradora, Amarildo Van-Dúnem-administrador.

Com a nomeação do novo conselho de administração a companhia reactivou também a comissão executiva que é composta por Victor Costa e Silva-presidente, que, no fundo, passa a exercer a gestão da empresa, Mónica Fortes-administradora executiva e Amarildo Van-Dúnem que ocupa também o cargo de administrador executivo.

A Imogestin é uma sociedade anónima dedicada ao negócio da promoção, mediação e gestão de empreendimentos imobiliários. No domínio dos serviços de mediação imobiliária, a Imogestin, por intermédio do Fundo de Activos para o Desenvolvimento Habitacional (FADEH), está envolvida nos Projectos Habitacionais do Estado, algumas Centralidades. Entretanto, o FADEH) foi extinto pelo Decreto Presidencial nº 297/18 de 14 de Dezembro, mas o mesmo documento estabelece que a Imogestin continua a gerir as Centralidades do Capari (Bengo), da Baía Farta e do Lobito (ambas em Benguela), da Quilemba (Huíla), do Zango 5, Zango 0 e Km 44 (Luanda), Dundo (Lunda-Norte), 5 de Abril e da Praia Amélia (ambas no Namibe).

Relativamente à promoção imobiliária, a empresa tem uma carteira de projectos detidos exclusivamente pela sociedade-projectos próprios - e outros que resultam de parcerias com outros investidores. Gere, no conjunto, 26 projectos, conta com 159 colaboradores e nove escritórios.

É uma empresa que surgiu ligada a uma empresa pública, a Bricomil – Brigada de Construções Militares. Depois entrou a ENSA com uma participação de 20% e a empresa passou a ter um capital social inicial de 120 mil USD. Algum tempo depois, o capital social subiu para 190 mil USD. Nesta fase, foram accionistas de referência, para além da BRICOMIL, E.P., com 40%; o Banco BAI, com 20%, a ENSA, E. P. com 20% e os restantes 20% dispersos entre particulares. A composição societária da empresa foi-se alterando ao longo do tempo, sendo actualmente os accionistas de referência o Fundo de Gestão de Activos BAINVEST e a ENSA com 50% e 20% respectivamente. Os restantes 30% encontram-se dispersos por particulares. Ou seja, o BAI foi substituído pelo BAINVEST na estrutura accionista da Imogestin.