Huambo: Cervejeira Nocebo regista queda nas vendas

As vendas na Cervejeira Nocebo, do grupo Castel, na província do Huambo, passaram de 40 mil grades para 10 mil, nos últimos três anos, devido a perda do poder de compra dos consumidores, resultante da crise económica e financeira.

A informação foi avançada terça-feira pelo supervisor para a área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Nocebo, Filipe Francisco, durante uma visita de delegados ao VII Congresso Extraordinário do MPLA, a realizar-se no próximo dia 15, em Luanda.

Informou que a unidade fabril, que tem uma produção de 35 mil unidades/dia, regista, desde 2017, uma diminuição significativa de compradores na província do Huambo, o que obrigou a direcção da empresa a comercializar em outras regiões do país, com realce para Benguela, Bié, Cuando Cubango e Moxico, para evitar uma redução ainda maior.

Filipe José Francisco explicou que na fábrica, em funcionamento desde 2009 na zona industrial da Chiva, a oito quilómetros da cidade do Huambo, são produzidas as cervejas “Cuca”, “Doppel Muních”, “Cuca Ruiva” e a “Cuca 33”, cuja matéria-prima é adquirida nos mercados da África do Sul e da Europa.

Referiu que, apesar das dificuldades financeiras para aquisição, a partir do estrangeiro, do lúpulo, do malte, do arroz, do milho e outros produtos, a empresa tem como principal objectivo o aumento da produção, para que os 193 postos de trabalho existentes na fábrica sejam mantidos.

*Com Angop